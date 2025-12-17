Oggi in TV, Champions League femminile e finale Coppa Intercontinentale

Mercoledì ricco di calcio in TV, si parte alle 18.00 con la finale della Coppa Intercontinentale fra PSG e Flamengo: la gara sarà trasmessa su DAZN e FIFA+. Sempre du DAZN dalle 19.00 tante gare di Coppa del Re, mentre alle 21.00 su Disney+ l'ultima giornata della fase campionato della Champions League femminile. la Juventus punta ai quarti, la Roma è già matematicamente eliminata.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 17 dicembre:

18.00 PSG-Flamengo (Finale Coppa Intercontinentale) - DAZN,FIFA+

18.00 Cultural Leonesa-Levante (Coppa del Re) - DAZN

19.00 Atletico Baleares-Atletico Madrid (Coppa del Re) - DAZN

19.00 Racing Santander-Villarreal (Coppa del Re) - DAZN

19.00 Huesca-Osasuna (Coppa del Re) - DAZN

19.00 Albacete-Celta (Coppa del Re) - DAZN

21.00 Talavera-Real Madrid (Coppa del Re) - DAZN

21.00 Alaves-Siviglia (Coppa del Re) - DAZN

21.00 Juventus-Manchester United (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Roma-St. Polten (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Bayern-Valerenga (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Twente-Real Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Leuven-Arsenal (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Lione-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Paris FC-Barcellona (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Benfica-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Wolfsburg-Chelsea (Champions League femminile) - DISNEY+