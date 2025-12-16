I giallorossi battono 1-0 il Como, Il Tempo: "Wesley segna, la Roma sogna"

"Wesley segna, la Roma sogna": questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi di Leggo, per quanto riguarda l'edizione romana. L'esterno brasiliano realizza la rete della vittoria nel match casalingo contro il Como, che consente ai giallorossi di tornare a conquistare i 3 punti dopo le sconfitte contro Napoli e Cagliari e di piazzarsi da soli al quarto posto a -3 dall'Inter capolista.

Gasperini a fine partita: "Abbiamo rischiato poco, sapevamo che loro giocavano molto col portiere e purtroppo nel calcio questa situazione sta dilagando: non è spettacolare. Abbastanza stucchevole, ma è chiaro che quando incontri queste gare lo devi esasperare, perché sennò la gara è bruttissima da vedere. Devi avere spirito e prenderti dei rischi: è andata bene".