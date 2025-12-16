Wesley rilancia i giallorossi, Il Messaggero titola: "Spettacolo Roma, -3 dalla vetta"

"Spettacolo Roma, 3 punti dalla vetta" è il titolo che si può leggere nella prima pagina de Il Messaggero oggi in edicola in merito alla vittoria di ieri sera per 1-0 contro il Como. Vince l’arroganza di una squadra sempre più ambiziosa e concreta, nonostante qualche passaggio a vuoto. Lo segna Wesley il colpo da tre punti, sotto la Sud, l’Olimpico è in delirio e torna a rivedere le stelle.

È la quinta vittoria per 1-0, la settima di misura: la faccia di una Roma impenetrabile e solida. Il quarto posto è blindato, almeno per le feste di Natale, sono quattro le lunghezze in più della Juve, quinta, e prossima avversaria della Roma. Ma questa è una squadra che non si pone limiti, come spesso invita a fare il suo allenatore, nonostante certe difficoltà strutturali e una rosa carente in certi reparti, non tanto nel numero quanto nella qualità. Lo scudetto è un sogno.