Padova-Cesena, le formazioni ufficiali: Buonaiuto e Oliveri partono dall'inizio

Sarà Buonaiuto il compagno di reparto di Bortolussi questo pomeriggio per la sfida del Padova contro il Cesena: in panchina dunque sia Seghetti sia Gomez. In difesa spazio a Villa al fianco di Sgarbi e Faedo con Ghiglione e Barreca esterni di centrocampo. I romagnoli rispondono con Oliveri al fianco di Shpendi in attacco, Francesconi e Bastoni al fianco di Castagnetti in mezzo al campo e il solito terzetto difensivo davanti a Klinsmann.

Queste le formazioni ufficiali:

Padova (3-5-2): Sorrentino; Villa, Sgarbi, Faedo; Ghiglione, Harder, Fusi, Crisetig, Barreca; Buonaiuto, Bortolussi. A disposizione: Mouquet, Fortin, Belli, Varas, Gomez, Seghetti, Capelli, Favale, Baselli, Tumiatti. Allenatore Matteo Andreoletti

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Bastoni, Frabotta; Oliveri, Shpendi. A disposizione: Ferretti, Siano, Amoran, Celia, Guidi, Magni, Piacentini, Adamo, Arrigoni, Berti, Blesa, Diao. Allenatore Michele Mignani