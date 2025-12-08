Inter, rifinitura pre Liverpool: out Akanji per sindrome influenzale. In dubbio per domani
Seduta di rifinitura per l'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League, gara valida per la sesta giornata della League Phase della massima competizione europea. Brutte notizie da Manuel Akanji: il difensore svizzero non è infatti presente ad Appiano Gentile a causa di una sindrome influenzale e non è detto che possa essere a disposizione per la partita contro i Reds. Se il centrale dovesse smaltire la febbre allora verrebbe aggregato al gruppo, altrimenti il tecnico rumeno dovrà fare a meno di lui nella gara contro la squadra di Arne Slot.
Il programma della vigilia.
Alle ore 14.30 Chivu interverrà nella consueta conferenza stampa di vigilia insieme a un calciatore mentre il tecnico del Liverpool sarà presente nella sala stampa di San Siro alle ore 19.45. Come sempre TMW vi proporrà il live testuale di entrambe le conferenze.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.