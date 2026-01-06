Viti e Richardson non convocati dalla Fiorentina, viaggiano entrambi in direzione Nizza

Non mancano le assenze illustri nella lista dei giocatori della Fiorentina convocati per la partita di domani sul campo della Lazio dal loro allenatore Paolo Vanoli.

E se non stupisce l'assenza di Tommaso Martinelli, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto di prestito secco fino al termine della stagione alla Sampdoria, manca dalla lista anche Edin Dzeko, al centro di voci legate a una possibile uscita subitanea in direzione estero. Sempre fuori per infortunio invece Fazzini, ci sono due giocatori pronti invece a lasciare la Fiorentina nei prossimi giorni entrambi con destinazione Nizza, per quanto per motivazioni e con finalità ben differenti.

Sono Mattia Viti ed Amir Richardson, tutti e due rimasti esclusi dalla lista dei convocati viola per la partita di Roma contro la Lazio. Il primo viaggia verso la fine anticipata del prestito alla Fiorentina, che aveva contrattato un diritto di riscatto da 4,5 milioni di euro con il Nizza ma che si appresta adesso a restituirlo alla compagine della Costa Azzurra. I rossoneri di Francia fanno invece sul serio per riuscire ad acquistare l'altro nominato, il centrocampista Richardson che ha un legame speciale con la città, essendo il suo luogo di nascita.