Vitnha entra e fa esultare il “Ferraris”: segna il portoghese e Genoa avanti 2-1 sulla Roma
Il Genoa torna avanti sulla Roma a Marassi. Bella imbucata per Masini che guadagna il fondo dal lato sinistro dell’area. Il suo suggerimento in spaccata verso il centro viene raccolto in spaccata da Vitinha che deposita nella porta sguarnita il 2-1.
