L'intermediario di Xavi: "Sta cercando squadra. Napoli? Farebbe comodo a tante squadre"

Salvatore Leonardi, intermediario che si occupa di gestire Xavi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Stile TV, parlando così di lui in ottica Napoli: "Allenatori spagnoli come lo è l'ex centrocampista servono a tanti club italiani. Con lui ti alleni con la palla, gli allenamenti sono molto più pratici. Che resti Conte, ma Xavi sta cercando squadra. Non so nulla, non mi hanno risposto per cui non so nulla. Come caratteristiche però ci starebbe bene, ma non solo a Napoli, farebbe comodo a tante squadre italiane. È un tecnico moderno, sarebbe ottimo secondo il mio punto di vista".

Leonardi parla poi anche del modulo utilizzato: "Lui gioca col 4-3-3, punta al possesso palla quindi a giocare nella trequarti avversaria, come faceva da calciatore. Al calciatore piace fare questo gioco perchè ci si allena con la palla. Xavi è giovane, interessante e senza club. E’ molto attento alla cantera, anche un club italiano lo aveva contattato ma lui è attento su questi dettagli per cui non è un allenatore semplice da prendere. Napoli però è una piazza graditissima per lui oggi, ci mancherebbe altro".

Infine due battute anche sul nipote di Maradona, accostato al Napoli: "La trattativa è in sospeso. Altri club italiani si sono fatti avanti con Hernan, lo ha anche chiamato Scaloni".