L'apertura di Tuttosport è sul rinnovo di Yildiz fino al 2030: "Juve, è l'ora! Annuncio imminente"

La Juventus e Kenan Yildiz si avvicinano al rinnovo di contratto, come conferma quest'oggi Tuttosport nel titolo di apertura della sua prima pagina: "Yildiz 2030. Juve, è l'ora! Accordo raggiunto, annuncio imminente". Il turco incasserà poco più di 6 milioni di bonus alla firma, con l'ingaggio che sarà sempre intorno ai 6 milioni, tra i più alti della squadra.

Nel taglio alto si parla invece del Milan, reduce dal 3-0 del Dall'Ara contro il Bologna che riporta i rossoneri a 5 punti di distanza dall'Inter capolista: "Milan, show da scudetto. Loftus-Cheeck, Nkunku e Rabiot: 3-0 a Bologna, Inter a -5".

E proprio l'Inter è pronta a tornare in campo questa sera all'U-Power Stadium di Monza, dove andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino: "Toro, c'è l'Inter bis. Stavolta ce la fai?" scrive il quotidiano sportivo che poi dedica un altro box di spalla all'episodio del petardo lanciati durante Cremonese-Inter: "Petardo su Audero, arrestato l'ultrà".