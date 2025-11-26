Youth League, doppio ko per le italiane: Atletico-Inter 4-1, l'Atalanta perde all'ultimo con l'Eintracht
Doppia sconfitta in Youth League per le formazioni italiane impegnate nelle gare odierne, Inter e Atalanta. I nerazzurri milanesi hanno ceduto il passo con il risultato di 4-1 sul campo dell’Atletico Madrid, mentre quelli bergamaschi si sono arresi per 3-2 ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.
Per l’Inter di Benny Carbone, in dieci uomini dal 5’ per l’espulsione di Galliera, si tratta della prima sconfitta europea in stagione: la squadra meneghina resta a quota 8 punti in classifica e si giocherà la qualificazione nell'ultima giornata in casa contro il Liverpool.
Ben più combattuta la partita che ha visto soccombere all'ultimo minuto la giovane Dea di Giovanni Bosi, ferma a quattro punti nella classifica della massima competizione giovanile UEFA.