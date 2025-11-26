Serie C, Rimini verso l'esclusione dal campionato: come potrebbe cambiare la classifica

Come emerso nella giornata di oggi il Rimini è a un passo dall’esclusione del campionato. La proprietà infatti ha deciso di mettere formalmente in liquidazione la società dopo che è saltato il passaggio di proprietà a Nicola Di Matteo a causa del mancato dissequestro delle azioni da parte del Tribunale di Milano e per via della probabile nuova penalizzazione che sarebbe arrivata dopo l’ennesimo deferimento.

Il prossimo passo sarà quello della revoca dell’affiliazione del club da parte della FIGC e la conseguente esclusione del club dal campionato che porterà la Lega Pro a riscrivere la classifica del Girone B. Arrivando prima della fine del girone d’andata infatti tutti i risultati ottenuti finora saranno annullati.

Di seguito la classifica attuale e quella che sarà dopo l’esclusione dal Rimini:

Classifica attuale - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Campobasso 21, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 20, Sambenedettese 17, Juventus Next Gen 18, Pontedera 15, Livorno 14, Bra 13, Perugia 12, Torres 8, Rimini -2

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Classifica con l’esclusione del Rimini - Arezzo 35, Ravenna 35, Ascoli 28, Pineto 23, Ternana 21, Guidonia Montecelio 21, Carpi 21, Forlì 20, Vis Pesaro 19, Campobasso 18, Pianese 17,Sambenedettese 17, Gubbio 17, Juventus Next Gen 15, Livorno 14, Pontedera 12, Perugia 12, Bra 10, Torres 8