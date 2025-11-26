Inter, Marotta: "Sommer non ha bisogno di consigli, le critiche fanno parte del gioco"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Nel derby bisogna salvare la prestazione che è stata ampiamente sufficiente, dobbiamo affrontare questa gara con la stessa determinazione. Purtroppo conta il risultato finale. L'Atletico ha un modo di giocare simile a quello del Milan, speriamo che il risultato non sia uguale".

Cosa vorrebbe aggiungere alla storia dell'Inter?

"Stiamo continuando il cammino di risalita rispetto a qualche anno fa nel migliore dei modi, abbiamo raggiunto delle vette importanti anche se non abbiamo potuto mettere la bandierina. Credo che il nostro sia un percorso molto virtuoso, sia per l'aspetto dei risultati che dal punto di vista economico-finanziario ma anche patrimoniale, col taglio del nastro di quello che può essere il percorso per il nuovo stadio".

Che consiglio darebbe a Sommer?

"Sommer non ha bisogno di consigli, le critiche arrivano anche ai grandi portieri. Fa parte del gioco, perché quando sbaglia un portiere spesso e volentieri è gol. Da parte nostra c'è massima stima e considerazione per quello che è un grandissimo professionista".

Serenità quindi?

"Massima serenità".