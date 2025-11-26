Atalanta, Percassi: "L'esonero di Juric? Scelta molto sofferta, fiducia in Palladino"

Nel pre-partita di Eintracht Francoforte-Atalanta, l'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente dell'Atalanta ha parlato della formazione schierata da Palladino: "Siamo contenti per Scamacca, che torna dal 1' e siamo contenti di veder giocare giocare tutto il tridente insieme, come con il resto della squadra. Il mister è arrivato e si è insediato bene, ha le idee chiare e abbiamo fiducia in lui".

Luca Percassi ha poi risposto sull'esonero di Juric: "La scelta sull'esonero di Juric è stata molto sofferta, l'ultimo periodo ci ha portati a prendere questa decisione. Ora guardiamo al presente e al futuro, con grande fiducia in Palladino".