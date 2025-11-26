Serie C, Gubbio e Juve NG si dividono la posta nel recupero: 1-1 il finale
Nel recupero della 14ª giornata del Girone B di Serie C arriva un pareggio per 1-1 fra il Gubbio e la Juventus Next Gen. Succede tutto nei minuti finali dei due tempi: nel primo sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie a un calcio di rigore di Tommasini, mentre nella ripresa arriva il pari di Faticanti all'ultimo respiro. Ricordiamo che la gara era stata spostata a causa degli impegni con le nazionali dei giocatori della formazione bianconera.
Di seguito il quadro della 14ª giornata e la classifica aggiornata:
GIRONE B
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
Rimini - Ascoli 0-2
35’ Damiani, 39’ Gori
Torres - Perugia 1-1
41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)
Vis Pesaro - Guidonia 2-1
29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)
Sambenedettese - Ternana 0-0
Livorno - Ravenna 1-1
23' Gentile (L), 82' Spini (R)
Pontedera-Pianese 2-0
40' Faggi
Gubbio-Juventus Next Gen 1-1
45’+4’ rig. Tommasini (G), 90’+1’ Faticanti (J)
Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Campobasso 21, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 20, Sambenedettese 17, Juventus Next Gen 18, Pontedera 15, Livorno 14, Bra 13, Perugia 12, Torres 8, Rimini -2
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
