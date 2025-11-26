Montolivo: "Atalanta, De Ketelaere-Lookman-Scamacca miglior tridente possibile"
L'Atalanta ritrova la Champions League, Raffaele Palladino ci debutta. Contro l'Eintracht una partita importante, per la classifica e per le emozioni. Riccardo Montolivo a Sky Sport la presenta così: "Palladino deve ripartire dal secondo tempo di Napoli e Scamacca titolare va in quella direzione. Ma l'Atalanta dovrà fare attenzione soprattutto alle preventive perché l'Eintracht davanti ha calciatori veloci, Doan, Knauff, con Gotze che può servirli nello spazio.
Contro l'Eintracht Francoforte Palladino se la gioca con il tridente della vittoria dell'Europa League: De Ketelaere, Lookman, Scamacca. E Montolivo si esprime così: "Credo che sia il migliore possibile, anche per caratteristiche. Riferimento Scamacca, Lookman per l'uno contro uno, De Ketelaere con il gioco tra le linee. Speriamo che con quest'assetto l'Atalanta possa puntellare la sua classifica in Champions League".
LE FORMAZIONI UFFICIALI
EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Collins; Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Gotze, Knauff; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Hojlund, Kristensen, Skhiri, Wahi, Bahoya, Chandler, Buta, Batshuayi, Dills
Allenatore: Dino Toppmoller
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. A disposizione: Sportiello, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini, Krstovic
Allenatore: Raffaele Palladino