Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: sorridono Ternana e Pro Vercelli. Arezzo fermo sul pari

Giornata di Coppa Italia per la Serie C, con gli Ottavi di Finale che si chiuderanno questa sera dopo aver preso il via ieri, con i primi due match che hanno premiato Crotone e Ravenna. A loro, si è aggiunto questo pomeriggio il Renate.

Ricordando che il turno si giocherà in gara secca a eliminazione diretta, con eventuali calci di rigore - senza supplementari in caso di parità -, diamo ora conto dei parziali delle gare che hanno preso il via alle ore 18:00, e che hanno quindi mandato da poco in archivio i primi tempi: il Latina sta per ora riuscendo a frenare l'Arezzo, mentre sono già importanti i vantaggi di Pro Vercelli e Ternana. L'Audace Cerignola, infine, dopo un iniziale svantaggio, rimette in piedi la gara contro il Potenza.

Di seguito il programma del turno (in grassetto, per le gare già giocate, le qualificate):

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Martedì 25 novembre

Ora in campo (parziale)

Arezzo-Latina 0-0

Potenza-Audace Cerignola 2-1

16' Selleri (P), 39' Mazzeo (P), 44' [rig.] Emmausso (A)

Pro Vercelli-Atalanta U23 2-0

11' Akpa Akpro, 23' Pino

Ternana-Giugliano 3-1

27' Nepi (G), 29' Loiacono (T), 31' [rig.] e 37' Leonardi (T)

Mercoledì 26 novembre

Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia

Già giocate

Sorrento-Crotone 1-4

22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ [rig.] Gomez (C), 76’ Maggio (C)

Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0

11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani

Inter U23-Renate 2-3

6' Anelli (R), 37' Lavelli (I), 79’ Zuberek (I), 90’ Rossi (R), 90’+3’ Aurieletto (R)

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)

Vinc. Pro Vercelli-Atalanta U23 VS Vinc. Pro Vercelli-Atalanta U23

Ravenna - Renate

Vinc. Potenza-Audace Cerignola VS Crotone

Vinc. Ternana-Giugliano VS Vinc. Sambenedettese-Union Brescia