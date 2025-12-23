Zaccagni: "Sarri un motivatore, Gattuso prima di un allenatore è un nostro amico"

Mattia Zaccagni, attaccante e capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando vari aspetti che lo riguardano in via diretta, sia per quanto riguarda la sua squadra di club che nell'ottica della Nazionale italiana.

A Zaccagni, per esempio, è stato chiesto un pensiero su Maurizio Sarri, suo allenatore alla Lazio: "Il mister è un motivatore, ti spinge a dare tutto. Quando fai il lavoro che chiede lui è al settimo cielo e a noi piace vederlo così. Cerchiamo di fare il massimo, in campo riportiamo quello che proviamo in settimana".

Da un tecnico all'altro, ad allenare Zaccagni c'è anche Gattuso, visto che il capitano della Lazio è uno dei protagonisti del progetto azzurro: "Ci ha dimostrato che prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo secondo me al gruppo ha dato tanto. In campo fa tanto lavoro, è un allenatore forte e anche per questo sono sicuro che andremo al Mondiale".

