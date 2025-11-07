TMW Il Como può ambire all'Europa? Zambrotta: "In questo momento ci sono tutte le possibilità"

L'ex calciatore Gianluca Zambrotta è intervenuto in zona mista dopo la presentazione della mostra "Paolo Rossi & The Football Legends" presso la Sala Consiliare di Palazzo Cernezzi a Como. Queste le sue dichiarazioni a TMW e agli altri media presenti: "Questa mostra è unica, se ne vedono poche così su Paolo Rossi in giro per il mondo. Si vedranno dei pezzi unici ed è una mostra che si rivolge a tutti: ci sono dei cimeli di campioni come Maradona e Pelè fino ad arrivare a Messi e Cristiano Ronaldo. Racconta la storia di un grande uomo e un grande campione".

Il Como può ambire all'Europa che conta?

"E' lì vicino, sta facendo un grandissimo campionato e ha dei giocatori e un allenatore bravissimi. Fabregas sta facendo vedere un grande calcio. Spero che possa contornare così e che a fine anno possa andare in Europa".

Perché a pronunciare l'obiettivo Europa c'è una sorta di tabù?

"Forse per scaramanzia. In questo momento il Como ha tutte le possibilità per accedere all'Europa, che sia Conference o Europa League. Sognare è giusto e il Como può farlo assolutamente".

Vede più meriti nel mercato o in Fabregas

"E' tutto un mix: ambiente, società, allenatore, giocatori giusti per Fabregas. E' un tutt'uno che per adesso sta funzionando alla grande".