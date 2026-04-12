È un Udinese stellare quello visto a San Siro. Il Messaggero Veneto: "Demolito il Milan"

Vittoria roboante per l’Udinese, che si impone con un netto 0-3 a San Siro contro il Milan. Erano 22 anni che i friulani non battevano al Meazza sia l’Inter che i rossoneri nella stessa stagione.

Una partita che di fatto non c’è mai stata, con la formazione bianconera già avanti per 0-2 all’intervallo grazie all’autogol di Bartesaghi e al raddoppio di Ekkelenkamp. Nella ripresa ci ha pensato Atta a mettere il sigillo al match. Sugli scudi una gran prestazione di Nicolò Zaniolo, autore dell’assist nel gol dell’olandese ma, più in generale, protagonista assoluto del match.

Uno Zaniolo che nel post partita è tornato anche sulla mancata convocazione di Gattuso per il playoff perso dall’Italia: “Non ho mai nascosto che la Nazionale era un mio obiettivo e lo sarà sempre. Ci sono persone che fanno delle scelte, bisogna rispettarle. Spero che la chiamata arrivi presto, l'Italia è una delle migliori nazionali al mondo e anche sta sta vivendo un momento difficile bisogna sempre supportarla".