Zapata torna titolare, Baroni: "Se l'è meritata per come lavora. Questa è la sua partita"

Ai microfoni di Dazn, nel pre partita di Atalanta-Torino, è intervenuto il tecnico dei granata Marco Baroni, il quale ha commentato la statistica che sottolinea come i suoi abbiano preso 30 gol nonostante gli 8 clean sheet: “Abbiamo questo dato anomalo, perché due terzi delle reti le abbiamo prese in 5 partite. Ci postiamo addosso il peso di quelle partite ma ciò che conta in questo momento è il lavoro che stiamo facendo”.

Zapata torna titolare

“Nell’ottica di partite ravvicinate lui doveva stare in campo stasera, è la sua partita. Non gli regalo niente, se l’è meritata. Può dar fastidio alla loro difesa. Così come Ngonge. Oggi occorrerà mentalità, attenzione e gioco di squadra”.

Come si trovano gli stimoli in un club a cui serviranno altri 43 punti per l’Europa e 12 per salvarsi?

“Io esco la mattina con la speranza di tornar migliore la sera. Il nostro progetto è partito 6 mesi fa e ora ci sono da creare basi di mentalità, continuità. Quando hai queste basi puoi pensare all’altezza”.