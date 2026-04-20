Zazzaroni sulla frase di Conte: "Immaginate Chivu senza scudetto o Allegri senza Champions"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dedica il suo editoriale odierno alla celebre frase di Antonio Conte sui secondo classificati, considerati i primi dei perdenti. Questo un estratto della sua analisi che riguarda le big del calcio italiano: "Tutto ruota attorno al risultato. Dite che non è così? Che ciò che conta è il bel gioco? E allora provate a immaginare Chivu che arriva secondo in campionato con l’Inter. Sarebbero critiche a non finire, il rinnovo in stand-by e la credibilità appena sopra lo zero. Eppure Cristian è bravo e può diventare bravissimo. E provate a immaginare Allegri che non entra nei primi quattro. Furlani lo manda a casa senza farlo passare da Milanello".

Zazzaroni ha poi fatto altri esempi, prendendo come riferimenti anche Roma e Como: "Provate a immaginare Gasperini che dopo una settimana da incubo per la Roma, per i tifosi, per tutti, anche per Ranieri, rimedia quattro pere dall’Atalanta, e sto parlando di un allenatore che i colleghi considerano il modello di un certo genere di calcio. Provate a immaginare Spalletti fuori dalla Champions e Fabregas con il Como dentro".

Infine, il paragone - inevitabile - con la Premier League: "Provate ora a immaginare un calcio dove è possibile sopravvivere alla sconfitta, dove il profitto non è la prima cosa, dove si possono spendere miliardi senza portare un titolo come ha fatto Arteta fino a quest’anno. Un calcio dove il progetto triennale viene rispettato. Ecco, non è il nostro. Da noi il calcio è un’industria in perdita costante e il manager che non è in grado di ottenere risultati viene messo alla porta".