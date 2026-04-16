Zazzaroni: "Al Milan si libererebbero volentieri di Allegri. Italiano o Gasperini possono sostituirlo"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è possibile leggere un editoriale a firma del direttore Ivan Zazzaroni, il quale parte da un discorso sugli allenatori e sulla facilità con cui in Serie A vengono sostituiti: "La soluzione è sempre l’allenatore, lo è da anni. Perché è la più semplice e la meno costosa, almeno apparentemente. Non potendo più acquistare fuoriclasse stranieri, né sapendo formare italiani, i nostri presidenti, quando non puntano su sé stessi, ricorrono all’ipotetico taumaturgo, al guaritore".

Zazzaroni poi sposta il proprio discorso su Allegri, il cui futuro al Milan è piuttosto incerto: "L’IdraMilan, un mostro a sei teste, soffre Allegri che è riuscito a mascherare a lungo i difetti e i problemi di società e squadra. Furlani, Ibra e Moncada si augurano di conquistare un posto in Champions per ridurre il passivo. Subito dopo si libererebbero volentieri di Max".

E sul futuro della panchina del Milan, scrive infine: "Da giorni Allegri è considerato il favorito per la panchina della Nazionale, mentre Italiano con D’Amico dell’Atalanta e Gasperini sono diventati i principali candidati a sostituirlo, nonostante abbiano contratti per la prossima stagione".