Zazzaroni: "Mourinho, De Rossi e Ranieri: una leggenda e due figli di Roma bruciati in 6 anni"

Nuovo fondo del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul quotidiano. Questa volta sulla situazione di Ranieri che lascia la Roma: "Mourinho, poi De Rossi e adesso Ranieri. Una leggenda mondiale e due figli di Roma e valori della Roma bruciati nel giro di sei anni. Qualcosa non funziona ancora nella gestione dei Friedkin, una delle più prestigiose e ricche proprietà del calcio. L’assenza, la distanza non funziona, così come in passato non funzionò l’autonomia garantita a termine (fino a che contrasto non ci separi) a manager, avvocati e ds il più delle volte indicati dai cacciatori di teste

Zazzaroni sottolinea come l’incompatibilità tra i due, "che non si era manifestata nei mesi precedenti, è emersa tutta in una volta imponendo una conclusione radicale: Ranieri o Gasperini". "Per gestire certe incomprensioni sulle scelte importanti - ha proseguito - sull’ordinario e sullo straordinario, per 'sorvegliare' i caratteri forti serve sempre la mediazione di gente esperta e competente. Non dico un Marotta, ma quasi".

L'identiki? "Non c’è giocatore o tecnico del passato (Baggio, Maldini, Liedholm, Zanetti, Maradona eccetera) che una volta sventolato davanti all’opinione pubblica abbia mai avuto un vero ruolo operativo o sia contato qualcosa. Ornamentale come sarebbe Totti, ennesimo tassello in stile Silvia Salis, panem et circenses, da dare in pasto al pubblico pagante e alla dose di ipocrisia che il sistema pretende".