Lazio, senti Zazzaroni: "Motta eroe per caso. Lotito ha nascosto a Sarri il blocco del mercato"

"Con un portiere di 21 anni, piemontese doc, arrivato alla Juve a undici dalla Soccer Spartera di Biella e ritrovatosi titolare alla Lazio quasi per caso, il talento che ha deciso l'accesso alla finale di Coppa Italia". Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport nel fondo dedicato sul quotidiano stamane, ha speso parole importanti per Edoardo Motta, portiere della Lazio che per vari incastri (infortunio Provedel e addio di Mandas a gennaio) è finito per diventare titolare tra i pali.

Il classe 2005 italiano, tuttavia, si è superato ieri sera per essere stato in grado di negare 4 rigori su 5 all'Atalanta e aver spedito Sarri e i suoi compagni di squadra dritti in finale a Roma. "Le emozioni si sono concentrate nella parte conclusiva: la paratona di Motta su Scamacca, un'altra esultanza interrotta, quella di Raspadori, e altri sospiri di sollievo, sempre laziali", ha ricordato il noto giornalista. "Quando tutto sembrava finito, tutto è ricominciato. Una volta di più. Infine i rigori, quattro parati da Edoardo, l'eroe di una serata che non dimenticherà".

In seguito, Zazzaroni ha fatto il punto in casa Lazio riguardo la gestione del presidente Lotito lungo una stagione tortuosa: "Una cosa, una, Lotito l'ha azzeccata anche quest'anno ed è il ritorno di Sarri al quale ha - sì - nascosto il blocco del mercato e qualche altro dettaglio meno influente", ha detto senza troppi giri di parole. "Ma ha garantito la più ampia (...) libertà di azione e reazione. Per addolcire la pillola dei mancati acquisti gli ha addirittura allungato

il contratto dopo pochi mesi con l'intenzione, immagino, di limitarne le uscite verbali. Non c'è riuscito, naturalmente".

E lo stesso Sarri, a detta del direttore del quotidiano romano, si è ritrovato con una "rosa monca, povera di realizzatori, e da giocatori poco adatti alla sua idea di gioco". "Ieri Sarri non ha vinto con il gioco, ma con il cuore", la chiusura.