Inter, Zielinski: "Chivu mi ha dato tanta fiducia e libertà. C'è voglia di divertirsi"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il suo gol e la vittoria per 3-1 contro il Bologna: "Abbiamo preparato benissimo la partita, in campo abbiamo rispettato tutto quello che avevamo fatto in settimana. Sapevamo che non fosse semplice con il Bologna, che ultimamente ci aveva messo sempre in difficoltà, ma abbiamo fatto una grande partita. Siamo contenti dei tre punti".

Cosa è cambiato quest'anno per Zielinski?

"Penso sia cambiato sicuramente la situazione dal punto di vista fisico, non sento più dolore. Il mister è arrivato, mi ha dato tanta fiducia, libertà, voglia di divertirsi, così ho potuto mostrare le mie qualità. Devo sempre migliorare e cercare di dare più sopporto possibile alla squadra".

Si trova meglio da regista o da mezzala?

"Sicuramente io preferisco giocare da mezzala, ma ultimamente il mister mi ha fatto giocare da regista e mi sto trovando bene. In qualsiasi momento lui avrà bisogno di me in quel ruolo sarò sempre pronto a dare il mio contributo, però la mezzala sinistra è la posizione che mi piace di più".

Vi chiede qualcosa di diverso Chivu rispetto a Inzaghi?

"Ci dà tanta libertà, poi le mezzali quando si abbassano lo fanno per avere più spazio per palleggiare o lasciare più spazio agli attaccanti o agli altri centrocampisti. Davanti fanno un grandissimo lavoro, così è stato anche stasera. C'è tanta libertà, qualità e la squadra gira bene. Siamo contenti di questo".