Amorim esonerato a Manchester, cosa cambia per la Roma nella trattativa per Zirkzee

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 15:56Serie A
Ivan Cardia

Il terremoto calcistico di Manchester potrebbe cambiare anche i piani della Roma. Lo United ha deciso di esonerare Ruben Amorim, il tecnico che non aveva mai particolarmente aperto - almeno sotto il profilo delle tempistiche - alla cessione di Joshua Zirkzee, tra i principali obiettivi giallorossi per rinforzare l’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini.

L’esonero di Amorim, ovviamente, avrà un impatto sul futuro di Zirkzee, ma è troppo presto per conoscere in quale direzione. Al momento in panchina andrà Darren Fletcher, e non è escluso che l’ex centrocampista, da tecnico ad interim, possa portare il lavoro fino al termine della stagione. Che sia lui o chiunque altro - in pole ci sarebbe Glasner, ma dall’estate -, non conoscendo ancora cosa decideranno all’Old Trafford è troppo presto per capire cosa penserà il futuro allenatore dell’olandese ex Bologna.

Una cosa, però, è certa. Il processo decisionale allungherà comunque i tempi della trattativa. Erano già un tema, considerato che Amorim non si voleva privare Zirkzee prima di metà gennaio, quando rientrerà Mbeumo dalla Coppa d’Africa. Lo diventeranno a maggior ragione ora, che servirà scegliere un nuovo allenatore e capire il suo parere sulla questione.

