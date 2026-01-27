Zoff difende i portieri del Bologna: "Il gol da 35 metri subito da Ravaglia? Ne ho presi tanti..."

Nel corso di una intervista concessa al Corriere di Bologna, l'ex portiere di Lazio, Juve, Napoli e Nazionale Dino Zoff parla della giornata da incubo dei portieri del Bologna, in particolare di Skorupski: "L’errore c’è perché se esci fin là devi buttarla via e basta. Sull’espulsione non so, certo l’attaccante se vede la porta vuota, anche se a 40 metri, può provarci; non era spalle alla porta o così defilato quando è stato atterrato".

Su Ravaglia ha aggiunto: "Il gol da 35 metri? Ci sta, io ne ho presi tanti…".

Secondo Zoff ultimamente si è un po’ esagerato con le critiche e se hanno tirato lì Ravaglia non c’entra. L’errore del portiere è una componente, gli errori capitano, spiega l'ex ct e capitano della Nazionale. "Con quel fisico mi aspetterei più che altro qualche uscita alta in più", ha concluso Zoff.