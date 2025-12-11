Kenan Yildiz 6+6: nessuno come il turco in Italia. In Europa lo batte solo Lamine Yamal
Con l’assist fornito a David per la rete del 2-0, Kenan Yildiz sale a quota sei gol e sei suggerimenti decisivi in questa stagione.
Come evidenziato da Opta, il fantasista turco della Juventus è l'unico giocatore della Serie A che abbia all’attivo più di 5 gol e più di 5 assist tra tutte le competizioni 2025/26 (Mondiale per Club escluso).
Classe 2005, Yildiz è inoltre il secondo più giovane nei campionati Big-5 ad aver raggiunto questo traguardo dietro a Lamine Yamal, asso 2007 del Barcellona che viaggia a quota otto gol e nove assist.
