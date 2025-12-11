Terzo assist di Yildiz in questa Champions. Solo due giocatori meglio del turco

Pierre-Emerick Aubameyang e Michael Olise sono attualmente in testa alla classifica assist con cinque passaggi vincenti. Kenan Yıldız ha raggiunto Konrad Laimer, Tijjani Reijnders, Dominik Szoboszlai e Vinícius Júnior a quota tre dopo sei giornate. Il turco è stato decisivo nel gol del 2-0 della Juventus sul Pafos, firmato Jonathan David.

5 assist: Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) e Michael Olise (Bayern München)

3 assist: Kenan Yıldız (Juventus), Konrad Laimer (Bayern München), Tijjani Reijnders (Manchester City), Dominik Szoboszlai (Liverpool) e Vinícius Júnior (Real Madrid)