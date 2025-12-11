Terzo assist di Yildiz in questa Champions. Solo due giocatori meglio del turco
TUTTO mercato WEB
Pierre-Emerick Aubameyang e Michael Olise sono attualmente in testa alla classifica assist con cinque passaggi vincenti. Kenan Yıldız ha raggiunto Konrad Laimer, Tijjani Reijnders, Dominik Szoboszlai e Vinícius Júnior a quota tre dopo sei giornate. Il turco è stato decisivo nel gol del 2-0 della Juventus sul Pafos, firmato Jonathan David.
5 assist: Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) e Michael Olise (Bayern München)
3 assist: Kenan Yıldız (Juventus), Konrad Laimer (Bayern München), Tijjani Reijnders (Manchester City), Dominik Szoboszlai (Liverpool) e Vinícius Júnior (Real Madrid)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile