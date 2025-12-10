Juventus, Yildiz: "Contento per l'assist a David, buona cattiveria nel secondo tempo"

L'attaccante della Juventus Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League contro il Pafos vinto con il punteggio di 2-0.

Vittoria importante, con un ottimo secondo tempo.

"Abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo è mancato solo il gol, nel secondo buona cattiveria".

Hai trascinato nel momento decisivo, con anche un assist.

"La vittoria è sempre per la squadra. Bene che ho fatto l'assist per il gol di David".

Ora la continuità.

"La sconfitta è stata brutta per noi, ma ci siamo allenati bene e ora pensiamo alla prossima".

Spalletti ti chiede di fare in partita quello che fai in allenamento: cosa di preciso?

"Faccio sempre al 100%, questo mi dà per la partita".