…con Nicola Amoruso

“La Juve ha dovuto un po' soffrire, il Benfica insomma qualche problemino lo ha creato e non è andata proprio liscia, però direi che ha ottenuto tre punti importanti”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante della Juventus, Nicola Amoruso.

Un McKennie in grande spolvero.

“Messo in quel ruolo diventa determinante perché riesce sempre a trovare la via del gol o ci va vicino, quindi direi che in questo momento è un valore aggiunto per la Juventus”.

Ieri per la Juve il modo migliore per rispondere alla sconfitta contro il Cagliari.

“C'era bisogno di questa vittoria dopo il passo falso contro il Cagliari, anche se secondo me la prestazione contro i sardi c’è comunque stata”.

Scudetto: Inter in pole?

“Sarà difficile recuperare tutti questi punti di svantaggio per tutti. Tanto però dipenderà da come arriveranno le squadre ad aprile, l’Inter ha la Champions. Il Milan no”.

La Fiorentina sta provando a rialzarsi.

“La Fiorentina sembrava una squadra morta e sepolta, è venuta fuori ricompattandosi con l'ambiente comunque facendo gruppo, cercando di tirare fuori le potenzialità. In estate si parlava di obiettivi importanti poi c'è stato invece un disastro generale. Ora si inizia a vedere qualcosa”.

Flop di mercato: Lucca a Napoli.

“È un giocatore che ha bisogno di giocare in una squadra non importante come quella del Napoli perché forse sente un po' troppo la pressione. Non mi sembra tranquillo quindi credo che alla fine troverà una soluzione e credo sia giusto sia per lui che per il club che cambi aria”.