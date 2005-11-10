Mancini non chiama Bernardeschi, Palladino: "Lui sa che, giocando così, la Nazionale arriverà"

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby col Parma. Tra i vari argomenti, il tecnico rossoblù ha commentato anche la mancata convocazione in Nazionale di Federico Bernardeschi, autore di un ottimo avvio di stagione.

Le parole di Palladino su Bernardeschi

Bernardeschi sperava nella convocazione? Ferguson e Pobega non si tolgono dal campo?

"Federico sta facendo bene, ha grande personalità, è in fase di crescita fisica e tecnica. Lui è tranquillo e sereno, ha le spalle larghe, sa che giocando così potrà arrivare ad ambire alla Nazionale, lui come Orsolini e tanti altri della squadra. Questo deve essere il loro obiettivo".

I numeri stagionali di Bernardeschi

Federico Bernardeschi, oggi 32enne, ha finora collezionato 10 presenze e 3 gol nella stagione attuale di Serie A 2026/2027 con la maglia del Bologna.