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Cagliari-Frosinone, i convocati di Pisacane: salgono da due a quattro i Primavera

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 19:52Serie A
06.11.2026 19:52Serie A
Fonti preferite
Sono numerosi gli indisponibili per la compagine sarda, in vista della partita di Serie A di domani: tra squalifiche e infortuni, sette assenti.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle ore 15 il Cagliari ospita il Frosinone per la partita che vale per l'11^ giornata di Serie A, il tecnico degli isolani ha da poco diramato la lista dei calciatori convocati per la gara casalinga del sabato pomeriggio.

Da due Primavera a quattro

Sono 25 i giocatori chiamati all'impegno da Pisacane, mancano i lungodegenti Idrissi e Felici, con Obert squalificato (e infortunato) e gli altri infortunati che sono Fadera, Nzola, Aurelio e Mina. Salgono così da due a quattro i Primavera aggregati alla prima squadra (a Sugamele e Sulev si aggiungono infatti Prettenhoffer e Grandu).

Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
Difensori: Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Sugawara, Prettenhoffer.
Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Akarakiri, Sulev, Grandu, Massolin.
Attaccanti: Kevin Carlos, Trepy, Mendy, Sugamele, Maldini.

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