Cagliari-Frosinone, i convocati di Pisacane: salgono da due a quattro i Primavera

Domani alle ore 15 il Cagliari ospita il Frosinone per la partita che vale per l'11^ giornata di Serie A, il tecnico degli isolani ha da poco diramato la lista dei calciatori convocati per la gara casalinga del sabato pomeriggio.

Da due Primavera a quattro

Sono 25 i giocatori chiamati all'impegno da Pisacane, mancano i lungodegenti Idrissi e Felici, con Obert squalificato (e infortunato) e gli altri infortunati che sono Fadera, Nzola, Aurelio e Mina. Salgono così da due a quattro i Primavera aggregati alla prima squadra (a Sugamele e Sulev si aggiungono infatti Prettenhoffer e Grandu).

Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.

Difensori: Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Sugawara, Prettenhoffer.

Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Akarakiri, Sulev, Grandu, Massolin.

Attaccanti: Kevin Carlos, Trepy, Mendy, Sugamele, Maldini.