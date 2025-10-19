Donati sollevato dall'incarico, Il Secolo XIX: "Fine della corsa, la Samp esonera l'algoritmo"
Cambio di guida tecnica in casa Sampdoria. Nella giornata di ieri la società infatti ha esonerato Massimo Donati dopo il bottino, certamente deludente, di una vittoria, due pareggi e sei sconfitte. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Donati, fine della corsa. La Samp esonera l'algoritmo".
