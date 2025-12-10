Avellino, Aiello: "Valutiamo alcune uscite, anche Rigione. Forse prenderemo un centrale"

In vista delle festività natalizie, allo store dell'Avellino era quest'oggi presente il Direttore Sportivo degli irpini Mario Aiello, che ha poi parlato anche alla stampa presente, facendo il punto della situazione in un momento non semplicissimo per i biancoverdi.

Queste, come si legge su tuttoavellino.it, le sue parole: "Veniamo da due risultati utili ma abbiamo un andamento altalenante che ci sta accompagnando da inizio campionato, abbiamo tanti giovani in campo e con l'approccio alla nuova categoria era prevedibile. Però abbiamo ritrovato quella compattezza e quel giocare con l'elmetto che ci serviva per consentirci di portare a casa il risultato, pur non facendo un calcio bellissimo".

Il discorso va quindi ai giocatori, e al mercato ormai imminente: "Cagnano e Manzi son stati reintegrati, Rigione è ancora a parte ma la cosa non è definitiva, se dovesse restare questa fino a fine anno valuteremo. A ogni modo in termini di uscite dobbiamo fare degli interventi, abbiamo una rosa più ampia del previsto. Lescano e Gyabuaa stanno avendo poco minutaggio e sono sotto osservazione. Per caratteristiche facciamo partite in cui abbiamo bisogno di ripartire e coprire campo e Lescano dà il meglio in area di rigore, se cambiassimo modalità di gioco tornerebbe utile. Se non cambiamo modo di giocare faremo delle valutazioni ma si allena da professionista. C'è poi interesse a fare qualche entrata, fino a poco fa l'idea principale era fare un difensore centrale anche perché siamo partiti dal 4-3-1-2 ma ci siamo ritrovati con la difesa a tre ed è necessario un altro centrale. Tra tutti quelli che stanno giocando meno vediamo il mister di chi ha più fiducia e chi meno. Noi siamo pronti, ci stiamo informando, nulla ancora di definitivo ma come l'anno scorso cercheremo di farci trovare pronti”.

Nota conclusiva al Catanzaro: "Andremo a fare una bella partita contro una squadra che offre un buon calcio dopo un periodo iniziale difficile, ce la giocheremo a viso aperto".