Avellino, Daffara: "Non prendere gol ci dà fiducia. Venezia? Attenzione su ogni palla"

Giovanni Daffara, portiere dell'Avellino, ha parlato ai microfoni di PrimaTivvù dopo lo 0-0 contro la Juve Stabia (secondo pareggio consecutivo per i biancoverdi, dopo l'1-1 contro la Reggiana.1 punto che tiene i lupi a 4 lunghezze di vantaggio dalla zona playout.

Di seguito le sue parole, riportate da Tuttoavellino.it: "Sicuramente non prendere gol ci dà fiducia, fa morale per il reparto difensivo. E' arrivato un tiro con un colpo di testa ravvicinato e mi sono fatto trovare pronto. Squadra compatta sia in fase difensiva che offensiva. Il mister ci ha dato serenità, siamo bravi a giocare dal fondo, giocarci la palla, se prendiamo ritmo ci riprendiamo. Abbiamo migliorato la fase difensiva. Mi gioco queste partite come se fossero delle finali. Contro il Venezia dobbiamo essere attenti su ogni palla, gestire bene i momenti della partita e riproporre il nostro calcio".