Il Genoa cade a San Siro, tra poco Daniele De Rossi in conferenza stampa
Il Genoa ci prova ma non sfonda. A San Siro i rossoblu perdono 2-0 contro l'Inter capolista, puniti dalle reti di Dimarco e Calhanoglu. Tra poco l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa
