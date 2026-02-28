L'Inter prende il largo, il Genoa si mantiene in zona salvezza: Serie A, la classifica aggiornata

La Serie A è il terreno di caccia dell'Inter: il 2-0 sul Genoa lancia i nerazzurri sempre più in alto e vede aumentare, almeno per il momento, il divario sulla concorrenza. La prima inseguitrice, sempre i cugini del Milan con una partita in meno, dista adesso 14 punti: perché lo Scudetto non vada sulla sponda nerazzurra di Milano, a questo punto, dovrebbe accadere qualcosa di difficilmente pronosticabile.

Il Genoa invece esce sconfitto dalla partita di San Siro e rimane sempre con 3 punti di margine sulla zona retrocessione, visto che anche il Lecce ha perso la sua partita della 27^ giornata di Serie A, rimanendo così a 24 punti. Sono 27 invece quelli dei rossoblù, uno di media a partita.

Classifica di Serie A aggiornata dopo Inter-Genoa 2-0:

Inter 67 punti (27 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 53 (27)

Roma 50 (26)

Como 48 (27)

Juventus 46 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Parma 33 (27)

Udinese 32 (26)

Cagliari 30 (27)

Genoa 27 (27)

Torino 27 (26)

Fiorentina 24 (26)

Cremonese 24 (26)

Lecce 24 (27)

Pisa 15 (26)

Hellas Verona 15 (27)