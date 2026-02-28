Live TMW
L'Inter batte il Genoa e vola in alto, tra poco Chivu in conferenza stampa
L'Inter non si ferma più. I nerazzurri regolano il Genoa 2-0 con un gol per tempo e salgono momentaneamente a +13 sul Milan, impegnato domani a Cremona. A San Siro apre le marcature Dimarco e chiude i giochi nella ripresa il rigore di Calhanoglu. Tra poco l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interverrà nella conferenza stampa post partita per commentare la gara dello stadio Giuseppe Meazza
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l'interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
