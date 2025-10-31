Avellino, il fattore Partenio per tornare alla vittoria. Biancolino conferma il 4-3-1-2

Nessuna conferenza stampa pre-partita. Mister Biancolino, probabilmente, non vuole dare vantaggi di alcun tipo all'avversario in un match che dovrà necessariamente segnare il ritorno al successo dei biancoverdi dopo un mese non particolarmente entusiasmante. Il trainer biancoverde, però, può godersi un gruppo che ha sempre dimostrato forza mentale e attaccamento alla maglia. Pareggiare in rimonta a Pescara, in uno scontro diretto tra neopromosse, dopo lo 0-4 interno con lo Spezia consente all'ambiente di attendere il lunch match di domani con rinnovato ottimismo e con una rosa finalmente più completa dopo l'emergenza che ha contraddistinto i mesi di agosto e settembre. L'orientamento è quello di ripartire dalla difesa a quattro, con Missori e Cagnano terzini, Simic intoccabile al centro e il classico ballottaggio tra Enrici e Fontanarosa. In mediana è fondamentale il rientro di Palmiero che, scontato il turno di squalifica dopo il rosso rimediato sabato con lo Spezia, riprenderà le chiavi della regia affiancato da Sounas e Besaggio.

Non è da escludere, però, che in extremis possa spuntarla Palumbo che, dopo il brutto secondo tempo di sabato scorso, ha lanciato qualche segnale di ripresa all'Adriatico. Insigne, apparso in crescita in quel di Pescara, dovrebbe essere riconfermato sulla trequarti, con Biasci e Crespi a comporre il tandem offensivo pur con Russo e Lescano che scalpitano. C'è poi Gennaro Tutino. L'ex attaccante della Salernitana è carico a mille, ha messo da parte gli infortuni che lo hanno frenato proprio quando sembrava al top della forma e vuole dare un calcio al destino e alla sfortuna. Difficilmente Biancolino lo getterà nella mischia dall'inizio, ma sarà un prezioso elemento da inserire nella ripresa per un Avellino ancora più a trazione anteriore e che cercherà di sfruttare il fattore Partenio per frenare la corsa di una Reggiana a sua volta galvanizzata dal sofferto, ma prestigioso successo per 1-0 nel derby con la capolista Modena. E in porta? Iannarilli non aveva cominciato male la sua stagione, anzi in alcune circostanze era stato proprio il portiere ad abbassare la saracinesca consegnando punti preziosi alla sua squadra. Tuttavia a Pescara Daffara ha fatto una buona gara e, con ogni probabilità, mister Biancolino gli darà una seconda opportunità. Cambio definitivo nelle gerarchie o provvisorio accantonamento? Il tempo dirà. Out Rigione, Patierno, D'Andrea e Favilli.