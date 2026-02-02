Ufficiale
Avellino, è addio con il difensore Rigione: risolve dopo due anni e mezzo
L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Michele Rigione.
La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo in biancoverde augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.
