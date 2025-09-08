Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Avellino, Redan ceduto in Belgio: giocherà in prestito con il Lokeren

© foto di Matteo Ferri
Oggi alle 17:04Serie B
di Tommaso Maschio

Nuova esperienza in prestito per l’attaccante Redan dell’Avellino. Il calciatore, che nella seconda parte di stagione aveva vestito la maglia del Beerschot, collezionando otto presenze con quattro gol, è stato infatti ceduto in prestito nuovamente in Belgio. L’olandese d’origine surinamese vestirà infatti la maglia del Lokeren come anticipato nei giorni scorsi.

Questo il comunicato del club irpino:
"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla società KSC Lokeren (Belgio), a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daishawn Redan. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".

Questo il comunicato del club belga:
"Lo Sporting Lokeren ha aggiunto un nuovo attaccante alla sua rosa: Daishawn Redan. Il 24enne arriva in prestito dall'Avellino, squadra di Serie B italiana. Redan ha firmato un contratto fino al termine della stagione e indosserà il numero 19.

Con Redan, lo Sporting ha acquisito un attaccante dotato di velocità, doti tecniche e capacità realizzative. La scorsa stagione, dopo la pausa invernale, ha giocato per il Beerschot, dove ha segnato quattro gol in otto partite nella Jupiler Pro League. In precedenza, Redan aveva collezionato 45 presenze nell'Eredivisie olandese con l'FC Utrecht e il PEC Zwolle. Nel frattempo, anche il nostro nuovo acquisto ha disputato un'ottima stagione con la Triestina in Serie C, segnando 11 gol in circa 30 partite. Al momento Daishawn sta ancora lottando con uno svantaggio fisico, su cui lo staff sta lavorando.

Il nostro staff atletico crede nel suo potenziale per infondere qualità alla nostra squadra. Auguriamo a Daishawn buona fortuna e un caloroso benvenuto al Daknam Stadium".

Redan lascia così nuovamente i biancoverdi con cui ha messo a segno quattro gol in 19 presenze nei primi sei mesi della scorsa stagione.

