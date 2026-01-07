Ufficiale
Avellino, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Daishawn Redan
L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Daishawn Redan.
La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.
L'avventura dell'attaccante olandese originario del Suriname in Irpinia si chiude, dunque, dopo un anno e mezzo, 19 presenze e 4 gol. Nel periodo in questione per l'ex Venezia anche due avventure in prestito con Triestina e Beerschot.
