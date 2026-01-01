Avellino-Sampdoria 2-1, le pagelle: primo gol di Tutino, brutto esordio per Brunori

Risultato finale: Avellino-Sampdoria 2-1

AVELLINO

Ghidotti 6 – Sempre pronto quando viene chiamato in causa, dice di no a Coda che aveva provato a sorprenderlo con una bella girata dal limite dell’area.

Fontanarosa 6 – Prende un giallo ingenuo per un fallo di reazione che poteva costargli caro. Una piccola macchia in una gara giocata con grande personalità. Dal 60' Enrici 6 - Entra in un momento delicato, dà il suo contributo.

Simic 6 – Da una corta respinta nasce l’occasione più ghiotta per Brunori, ma l’attaccante lo grazia alzando il pallone sopra la traversa. Unica sbavatura in una partita condotta con autorevolezza, pur con qualche difficoltà a cospetto di un giocatore del calibro di Coda.

Cancellotti 6 – Riconfermato braccetto contrariamente a quanto trapelava alla vigilia. Si fa trovare pronto.

Sala 6 – Prima partita con la maglia biancoverde, uno scontro diretto già fondamentale. Sembra essere all’Avellino da mesi, dà un ottimo contributo spingendo il giusto e coprendo bene sulla corsia di competenza. Mezzo voto in meno perchè causa il rigore per la Samp.

Missori 6 – Prova di grande sostanza, tiene bene a bada gli esterni avversari calciando con pericolosità tutti i corner.

Palmiero 6,5 – Cuore e anima del gioco dell’Avellino, quando ha il pallone riesce sempre a mostrare qualità e lucidità. E non si tira indietro quando c’è da abbassarsi a protezione della difesa. Dall'88' Armellino sv.

Palumbo 6,5 – A inizio stagione il tecnico Biancolino invitava l’ambiente a non sottovalutare un calciatore in costante crescita. Il gol di oggi, terzo stagionale, è una gioia enorme per lui e per lo staff tecnico. Sfrutta la dormita generale della Sampdoria e la piazza all’angolino.

Besaggio 6 – Meno appariscente rispetto ai compagni di reparto, ma assolutamente efficace in interdizione. Esce tra gli applausi. Dal 65' Sounas 6 - Qualche spunto interessante.

Biasci 6,5 – Non un primo tempo particolarmente brillante, ma si sacrifica a tutto campo quando c’è da far ripartire l’azione. Ma la giocata in occasione del gol del 2-0 vale un voto in più. Dal 60' Patierno 6 - Non riesce a tenere alto il baricentro, sfiora il tris nel finale.

Tutino 7– Gara da ex per l’attaccante, proprio contro la Sampdoria arriva il primo gol stagionale con un perentorio colpo di testa. Non propriamente il pezzo tipico di un repertorio molto vasto. Non esulta in segno di rispetto, ma anche per lui è la fine di un incubo dopo tanti infortuni. Dal 65' Favilli 5,5 - Alla prima dopo un lungo calvario, non è al top ma combatte.

Raffaele Biancolino 6,5 – Vittoria fondamentale per i biancoverdi, uno scontro diretto tra blasonate che ha confermato i progressi della fase difensiva e il cinismo degli attaccanti. La classifica a fine girone d’andata è ottima, tuttavia non hanno convinto i cambi visto che ha chiuso con due punte fisiche e non con gente rapida che potesse sfruttare gli spazi. Un rischio anche tenere in campo fino alla fine Sala che non giocava da aprile.

SAMPDORIA

Ghidotti 5 – Non può nulla sul gol del vantaggio dell’Avellino, in occasione del raddoppio però esce male e consente a Tutino di fare 2-0 di testa. Nel finale si supera su Patierno.

Ferrari 5,5 – Ottimo avvio di partita da parte del centrale difensivo, per due volte risolutivo di testa. Poi, al pari di tutti i compagni di squadra, resta piantato nella propria area di rigore consentendo a Palumbo di prendere la mira e fare 1-0. Dal 60' Giordano 6 - Fa il suo.

Hadzikadunić 5 - Soffre sia la rapidità di Tutino, sia la fisicità di Biasci. Non un pomeriggio particolarmente positivo.

Abildgaard 5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, mal posizionato in diverse occasioni. Bravo Tutino a portarlo fuori posizione.

Depaoli 5 - E' mancata molto la consueta spinta sulla fascia, di fatto non ha effettuato nemmeno un cross pericoloso per i compagni. Giusto, e forse tardivo, il cambio. Dal 72' Ioannou 5,5 - Subito un giallo, poi mette la cattiveria agonistica necessaria per partecipare all'assedio.

Conti 5 - Un cartellino giallo per fallo tattico, poi qualche errore in impostazione che fa spazientire Gregucci. Non a caso resta in panchina all'intervallo. Dal 45'st Esposito 6 - Con lo Spezia spadroneggiò al Partenio, oggi alterna buone giocate a momenti di scarsa brillantezza. Ma dai suoi piedi nascono tante azioni pericolose.

Henderson 5 - Tenta un recupero miracoloso su Tutino, ma l'attaccante lo brucia sullo scatto e fa 2-0. Da un giocatore della sua esperienza ci si aspetta decisamente di più.

Barak 5 - L'assalto finale della Sampdoria non cancella un pomeriggio non positivo sul piano della prestazione e della qualità. Ci si aspettava che il gol contro la Reggiana lo avesse sbloccato, invece oggi risulta tra i peggiori in campo. Zero spunti e zero qualità al servizio dei compagni. Dal 60' Pafundi 6 - Almeno ci mette un minimo di vivacità.

Cherubini 6 - Uno dei pochissimi giocatori a metterci qualità, quando punta l'uomo è sempre un fattore. Ci prova due volte dalla distanza, poi conquista un calcio di rigore.

Brunori 5 - Alla prima con la maglia della Sampdoria conferma di non attraversare un momento particolarmente felice. Assist involontario di Simic, ma calcia alle stelle. Poco altro. Dal 72' Begic 6 - Subito un tiro dal limite, spizza tanti palloni di testa e si muove bene.

Coda 6,5 - La classifica sarebbe ancora peggiore se non ci fosse lui. Segna su rigore dopo aver fornito un assist intelligentissimo a Brunori sfiorando il gol nel primo tempo con un bel tiro a volo. Predica nel deserto.

Angelo Gregucci 5,5 - La reazione dopo il 2-0 conferma che la squadra è viva, ma la prestazione è stata insufficiente per larghi tratti pur con 22 tentativi verso la porta.