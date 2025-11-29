Avellino-Sudtirol, gara rinviata di mezz'ora. Fischio d'inizio alle 15.30, il motivo
TUTTO mercato WEB
L’FC Südtirol comunica che la Lega Serie B ha posticipato il calcio d'inizio della partita della 14ª giornata contro l'Avellino, in programma oggi, sabato 29 novembre, allo Stadio Druso, dalle ore 15.00 alle ore 15.30. La decisione è stata assunta in seguito ai ritardi per cause di forza maggiore che hanno caratterizzato il viaggio della squadra ospite verso Bolzano.
Le casse dello Stadio Druso saranno aperte a partire dalle ore 13.30 per consentire l’acquisto di biglietti.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile