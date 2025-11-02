Bari-Cesena, le formazioni ufficiali: Caserta cambia in avanti. C'è Blesa con Shpendi
TUTTO mercato WEB
Arrivano le formazioni ufficiali di Bari-Cesena, match dell'11ª giornata del campionato di Serie B.
Caserta, tecnico dei Galletti, cambia qualcosa in avanti: Antonucci e Castrovilli a supporto di Moncini unica punta. Romagnoli che, invece, cambia gli esterni a centrocampo, mentre in attacco assieme a Shpendi c'è Blesa.
Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Maggiore, Darboe, Dorval; Castrovilli, Antonucci; Moncini. Allenatore: Caserta.
Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi. Allenatore: Mignani.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile