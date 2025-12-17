Assemblea di Lega B a Milano, Bedin: "Sostenibilità al centro, Serie B in crescita"

Assemblea di Lega Serie B a Milano. In apertura sono stati approvati la Relazione Annuale e il Bilancio di esercizio della stagione 2024/2025, chiuso con un leggero utile. Un risultato ottenuto nonostante la contrazione dei ricavi da mutualità di sistema e diritti televisivi, grazie a un lavoro di efficientamento dei costi interni.

Nella sua relazione, il presidente Paolo Bedin ha ripercorso i momenti chiave della stagione: il cambio di governance, il dialogo costante con la FIGC e le altre leghe, la nascita de La B Channel, la riorganizzazione della struttura e il rilancio delle politiche di Terzo settore della Lega B.

Illustrati anche i lavori dei tavoli tecnici federali sulle nuove norme ammissive, orientate a una maggiore stabilità economica dei club. Bedin ha annunciato ulteriori incontri nei prossimi mesi per accompagnare le società nell’attuazione delle novità.

Aggiornamenti anche sull’attività delle Commissioni interne, sui diritti audiovisivi e sulla crescita de La B Channel, supportata da una campagna di direct marketing con Amazon Prime. Buoni i dati di ascolto degli highlights su Rai Sport e Rai Play, mentre sul fronte internazionale il campionato è trasmesso in 41 Paesi.

Nel corso dell’Assemblea è intervenuto anche l’AD di DAZN, Stefano Azzi, che ha confermato l’impegno del broadcaster e annunciato un upgrade editoriale nelle prossime giornate. Presentate infine la campagna solidale “Natale con i tuoi” e la collezione Calciatori Panini 2025/2026, interamente dedicata alla Serie BKT.

A margine dell’Assemblea, il presidente della Lega B Paolo Bedin ha fatto il punto sui lavori svolti:

"È stata un’assemblea molto densa, di fatto divisa in due parti. Nella prima abbiamo approvato il bilancio 2024/25, chiuso con un leggero utile. Nella seconda abbiamo affrontato temi centrali come le bozze del sistema di licenze nazionali, che puntano a una maggiore stabilità economico-finanziaria e che dovrebbero arrivare a conclusione in Consiglio federale".

Bedin ha poi sottolineato il percorso intrapreso dalla Lega:

"La sostenibilità è una priorità assoluta. Su questi temi c’è confronto costruttivo e grande partecipazione da parte dei club. Le commissioni stanno lavorando bene, in particolare quella economico-finanziaria, che studia meccanismi per aiutare le società a raggiungere l’equilibrio, anche se al momento non c’è ancora nulla di deliberato".

Infine un passaggio sui diritti tv:

"DAZN ha confermato il proprio impegno e nelle prossime settimane testerà un upgrade produttivo ed editoriale, soprattutto sulle gare del venerdì. Registriamo inoltre segnali positivi sugli ascolti, il ritorno degli highlights su Rai e una partnership con BKT che dura ormai da sette anni".