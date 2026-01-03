Bari, non solo Bohinen per il centrocampo: piace un altro giocatore del Venezia

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, non solo Bohinen per il centrocampo: piace un altro giocatore del VeneziaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 21:49Serie B
Andrea Piras

Bari molto attento al mercato. Le trattative sono iniziate da pochi giorni ma la formazione pugliese è a caccia di rinforzi da affidare a mister Vivarini per affrontare la seconda parte di stagione. La classifica è molto difficile ma la voglia di uscire dalla zona retrocessione è tanta con l'intenzione di dare una svolta al campionato conducendo la barca biancorossa in un porto sicuro.

E nelle ultime ore è stata rinforzata la difesa con l’innesto di Andrea Cistana che andrà a rimpolpare il pacchetto arretrato. Da capire adesso se verrà fatta una nuova operazione ma molto probabilmente dipenderà anche dal futuro di Francesco Vicari, scivolato nelle gerarchie. Nel caso in cui ci fosse una sua partenza, ecco che potrebbe esserci un nuovo acquisto nelle retrovie.

Passando al centrocampo invece potrebbero esserci a breve dei movimenti in entrata. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoBari.com, oltre ad Emil Bohinen, c’è un altro giocatore del Venezia che potrebbe finire sul taccuino dei pugliesi. Si tratta di Nunzio Lella. La trattativa per il momento sembra essere in salita ma ci sarebbe stato un sondaggio da parte della società. Da capire adesso se a questo ci sarà un seguito. Di sicuro il Bari si muoverà in entrata.

