Serie A, gli arbitri della 28ª giornata: a Doveri il derby di Milano. Ancora assente La Penna
L’AIA ha reso noti gli arbitri per la ventottesima giornata di Serie A. La gara più importante del turno, il derby di Milano tra Milan e Inter, è stata affidata a Doveri, mentre Sacchi dirigerà Juventus–Pisa. Fabbri sarà invece il direttore di gara del primo anticipo, quello di domani tra Napoli e Torino al Diego Armando Maradona. Ancora assente La Penna, che è stato designato la settimana scorsa per un match di Serie B.
Napoli – Torino (Venerdì 6/03 ore 20.45)
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Bahri – Politi
IV: Perri
VAR: Maggioni
AVAR: Mazzoleni
Cagliari – Como (Sabato 7/03 ore 15.00)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Moro – Biffi
IV: Ayroldi
VAR: Nasca
AVAR: Guida
Atalanta – Udinese (Sabato 7/03 ore 18.00)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Costanzo – Mastrodonato
IV: Ferrieri Caputi
VAR: Di Bello
AVAR: Meraviglia
Juventus – Pisa (Sabato 7/03 ore 20.45)
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Di Gioia – Laudato
IV: Turrini
VAR: Marini
AVAR: Giua
Lecce – Cremonese (ore 12.30)
Arbitro: Sozza
Assistenti: Colarossi – Rossi C.
IV: Pairetto
VAR: Di Paolo
AVAR: Fourneau
Bologna – H. Verona (ore 15.00)
Arbitro: Mucera
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV: Massa
VAR: Giua
AVAR: Marini
Fiorentina – Parma (ore 15.00)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Imperiale – Ceccon
IV: Feliciani
VAR: Gariglio
AVAR: Mariani
Genoa – Roma (ore 18.00)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Rossi M. – Vecchi
IV: Bonacina
VAR: Mazzoleni
AVAR: Manganiello
Milan – Inter (ore 20.45)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini – Berti
IV: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello
Lazio – Sassuolo (Lunedì 9/03 ore 20.45)
Arbitro: Arena
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Tremolada
VAR: Paterna
AVAR: Abisso
