Serie A, gli arbitri della 28ª giornata: a Doveri il derby di Milano. Ancora assente La Penna

L’AIA ha reso noti gli arbitri per la ventottesima giornata di Serie A. La gara più importante del turno, il derby di Milano tra Milan e Inter, è stata affidata a Doveri, mentre Sacchi dirigerà Juventus–Pisa. Fabbri sarà invece il direttore di gara del primo anticipo, quello di domani tra Napoli e Torino al Diego Armando Maradona. Ancora assente La Penna, che è stato designato la settimana scorsa per un match di Serie B.

Napoli – Torino (Venerdì 6/03 ore 20.45)

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Bahri – Politi

IV: Perri

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni

Cagliari – Como (Sabato 7/03 ore 15.00)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Moro – Biffi

IV: Ayroldi

VAR: Nasca

AVAR: Guida

Atalanta – Udinese (Sabato 7/03 ore 18.00)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Costanzo – Mastrodonato

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Di Bello

AVAR: Meraviglia

Juventus – Pisa (Sabato 7/03 ore 20.45)

Arbitro: Sacchi J.L.

Assistenti: Di Gioia – Laudato

IV: Turrini

VAR: Marini

AVAR: Giua

Lecce – Cremonese (ore 12.30)

Arbitro: Sozza

Assistenti: Colarossi – Rossi C.

IV: Pairetto

VAR: Di Paolo

AVAR: Fourneau

Bologna – H. Verona (ore 15.00)

Arbitro: Mucera

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Massa

VAR: Giua

AVAR: Marini

Fiorentina – Parma (ore 15.00)

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Imperiale – Ceccon

IV: Feliciani

VAR: Gariglio

AVAR: Mariani

Genoa – Roma (ore 18.00)

Arbitro: Colombo

Assistenti: Rossi M. – Vecchi

IV: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Manganiello

Milan – Inter (ore 20.45)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini – Berti

IV: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

Lazio – Sassuolo (Lunedì 9/03 ore 20.45)

Arbitro: Arena

Assistenti: Meli – Alassio

IV: Tremolada

VAR: Paterna

AVAR: Abisso