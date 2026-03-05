Varane: "Apprezzo le vibrazioni tra la gente. Zidane che mi ha spiegato un concetto semplice"

Raphael Varane, oggi membro del consiglio di amministrazione del Como, ha illustrato al Corriere della Sera la propria visione di calcio e in particolare approfondito il discorso su come migliorarsi: "Zidane che mi ha spiegato un concetto semplice: invece di disperdere energie prova ogni giorno nella sessione di allenamento a migliorare un singolo aspetto in cui ti senti carente. Si diventa resilienti".

Lei vive quotidianamente la città?

"No, mi sposto molto. Vengo a Como più o meno ogni mese visitando i vari centri di allenamento dove lavorano le nostre squadre giovanili. Vivo in hotel però mi piace respirare l’aria da orgoglio comasco vedendo la partita nei pub quando la squadra gioca in trasferta. Quando sei un giocatore vivi nella bolla, ora apprezzo le vibrazioni tra la gente".

Il contesto: un debutto e poco altro nella sua avventura al Como

Varane ha vissuto un'avventura brevissima e sfortunata con il Como in Serie A. Dopo aver lasciato il Manchester United da svincolato nell'estate 2024, ha firmato con i lariani neopromossi e guidati da Fàbregas un contratto biennale con opzione di estensione, diventando uno dei colpi più eclatanti del mercato estivo per la sua esperienza. Tuttavia, l'esperienza sul campo è durata solo 23 minuti: nel suo debutto ufficiale (un'amichevole o gara iniziale di stagione), ha subito un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a fermarsi immediatamente. Escluso dalla lista Serie A a fine agosto 2024, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato il 25 settembre 2024 a 31 anni, dopo aver giocato appena una manciata di minuti totali.